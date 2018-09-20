الجهاد تدعو لأوسع مشاركة في جمعة كسر الحصار

دعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين إلى أوسع مشاركة في جمعة كسر الحصار غدا في كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس: "إن حجم المشاركة الشعبية في مسيرات العودة وكسر الحصار يوصل رسالة واضحة للعالم أجمع عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الشعب الفلسطيني مصمم على انتزاع حقه في الحياة فوق أرضه".

وأكدت الحركة أن صوت الجماهير أقوى من رصاص القمع وسياسات الاٍرهاب والعدوان التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وشددت الحركة على أن الطابع الشعبي لهذه المسيرات والانخراط الجماهيري الكبير يعكسان مستوى الوحدة والالتفاف الوطني خلف الأهداف التي تحملها المسيرات.