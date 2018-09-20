نتنياهو يتباهى بتطبيع الدول العربية مع "إسرائيل"

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "علينا أن نبذل كل جهدنا لمنع وقوع الحرب، ولكن إن فرضت علينا سنعمل بكل قوة ضد من يعتدي".

وأضاف نتنياهو في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "من يريد دمار إسرائيل أولاً إيران التي تدعو علناً لإبادتنا ومن واجبنا الدفاع عن أنفسنا".

وتابع: "منطقة الشرق الأوسط مليئة بالمشاكل، ولكن علاقتنا مع الدول العربية المعتدلة أصبحت متطورة جداً، فدول كثيرة أصبحت تقدر العلاقات مع إسرائيل، وتقارب الدول العربية من إسرائيل سيثمر عنه تطبيع، وفي النهاية اتفاقيات سلام مع إسرائيل".