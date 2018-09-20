الاحتلال يعرقل زيارة المحامين للشيخ عدنان المضرب عن الطعام منذ 19 يوماً

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني صالح أيوب اليوم الخميس أن إدارة معتقل "الجلمة" عرقلت زيارته للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ (19) يوماً، وذلك بعدما أبلغته أن الوضع الصحي للأسير عدنان لا يسمح له بالخروج للزيارة.

وأضاف المحامي أن التنسيق للزيارة تم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، ورغم ذلك تذرعت الإدارة بوضعه الصحي.

ووفقاً لزوجة الأسير عدنان فقد أكدت لنادي الأسير أن هذه الإجابة تلاقها محامٍ آخر يوم أمس بشأن الزيارة.

وفي هذا الإطار بين نادي الأسير أن عرقلة زيارات المحامين للأسرى المضربين، ليست بالسياسة الجديدة فقد انتهجتها قوات الاحتلال في العديد من الإضرابات التي خاضها الأسرى، سواء بالمنع المباشر أو النقل من معتقل إلى آخر أو اختلاق ذرائع أخرى.

يُشار إلى أن الأسير عدنان (40) عاماً من بلدة عرابة في جنين، شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله التعسفي في تاريخ الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري رفضاً لاستمرار اعتقاله التعسفي، ويُعتبر هذا الإضراب هو الإضراب الثالث الذي يُنفذه الأسير عدنان منذ عام 2012، علماً أن إضراباته السابقة كانت رفضاً لاعتقاله الإداري، أحدهما كان عام 2012، والثاني عام 2015، إلى أن تم اعتقاله مجدداً في تاريخ الحادي عشر من كانون الأول 2017. علماً أن الأسير عدنان أب لسبعة أطفال.