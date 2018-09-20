سفارة روسيا بتل أبيب تعتبر عمليات "إسرائيل" في سوريا غير مسؤولة وغير ودّية

اعتبرت سفارة روسيا في تل أبيب "عمليات إسرائيل في سوريا غير مسؤولة وغير ودّية"، وذلك تعقيبا على إسقاط الطائرة الروسية قبالة سواحل سوريا خلال غارات إسرائيلية على اللاذقية.

وقالت السفارة في بيان رسمي، اليوم الخميس: إن "موسكو تعتبر غارات سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا غير مسؤولة، وعليه فإن روسيا ستقوم باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل إبعاد ومواجهة أي تهديدات تستهدف قواتها التي تحارب التنظيمات المسلحة في سوريا".

ويأتي هذا البيان الرسمي للسفارة الروسية في تل أبيب، بالتزامن مع تصريحات صادرة عن قيادات عسكرية وسياسية في إسرائيل، تحمّل كامل المسؤولية للحكومة السورية عن إسقاط الطائرة الروسية قبالة سواحل اللاذقية والتسبب بمقتل 15 من طاقمها، وكذلك لتبرير غاراتها على أهداف في سوريا بزعم التصدي للتموضع الإيراني هناك ومنع نقل أسلحة إلى حزب الله.

وسعيا من إسرائيل لاحتواء الأزمة مع روسيا، توجه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، إلى موسكو اليوم الخميس، لعرض نتائج التحقيق الإسرائيلي حول سقوط طائرة "إيل-20" الروسية في أجواء الساحل السوري.

ويرافق نوركين في الزيارة إلى موسكو كل من رئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي، العميد إيرز مايسيل، وضباط آخرون من شعبة الاستخبارات والقوات الجوية والعمليات.

وحمّلت موسكو تل أبيب المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية، قائلة إن "مقاتلات إسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية واختبأت خلفها، ما جعل الأخيرة عرضة لنيران أنظمة الدفاع الجوي السورية".