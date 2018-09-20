"الأقصى" تشارك في ورشة عمل لإطلاق المرحلة التأسيسية للتجمعات العلمية

شاركت جامعة الأقصى في غزة، في ورشة عمل حول انطلاق المرحلة التأسيسية للتجمعات العلمية في فلسطين، التي نظمتها أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا في إطار مشروع تعاون وشراكة مع مؤسسة "فريدر شناومان" الألمانية، بمدينة رام الله.

وقد أكد رئيس جامعة الأقصى الدكتور كمال العبد الشرافي خلال كلمته في الورشة التي جرت عبر نظام "الفيديو كونفرنس" بمقر جامعة الأقصى في غزة، على الأهمية الوظيفية والوطنية للتجمعات العلمية الوطنية، وضرورة تأسيسها والنهوض بها بأسرع وقت ممكن على اعتبار أن معظم دول العالم بما فيها منطقتنا قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، وحققت إنجازات علمية وأكاديمية يعود الفضل في معظمها إلى تلك التجمعات.

ولفت الشرافي إلى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي ، والحرص على تطوير البرامج الأكاديمية بشكلٍ مستمر.

وقدم الشرافي شكره لوزير التربية والتعليم د. صبري صيدم وطاقم عمل الوزارة على جهودهم في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، مؤكداً حرص الجامعة على تأسيس شراكة علمية وتنظيمية وفنية بين الجامعات وقطاعات التنمية والإنتاج والخدمات المختلفة.

من جهته تحدث رئيس أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا أ. د. مروان عورتاني عن أهمية التجمعات العلمية، والأدوار التاريخية الكبيرة التي لعبتها تلك التجمعات في دول أخرى، والدور المنتظر الذي يجب أن تلعبه في السّياق الوطني.

و تطرقت الورشة إلى بحث ودراسة العديد من النشاطات التي سيشرع تجمع الفيزياء والرياضيات بالتخطيط لها وتنفيذها برعاية الأكاديميّة، و إنشاء قاعدة بيانات ستشمل حملة الشهادات العليا في شتى التخصصات، من الجامعات الفلسطينية، ومن العلماء الفلسطينيين في الشتات على حد سواء.

و أجمع الحاضرون على عقد اجتماع شهري منتظم، تدعو إليه وتنظمه أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، بهدف التّدرج في تأسيس تجمع الفيزياء والرياضيات، من النظام الدّاخلي، إلى العضويّة وواجباتها، بحيث تكون نموذجاً يُنسخ على تجمعات أخرى تنوي الأكاديمية تشكيلها تدريجياً لباقي التخصصات العلمية.





