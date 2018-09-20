حماس: قمع المقاومة وإفرازات أوسلو شجعت الاحتلال على انتهاكاته بحق شبعنا

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، أن ما يجري من اعتداءات وانتهاكات يومية للاحتلال "الإسرائيلي" جاءت نتيجة قمع السلطة للمقاومة وإفرازات أوسلو.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صحفي:"إن مايجري من اعتداءات وانتهاكات يومية للاحتلال في الضفة و القدس والأقصى وهدم الخان الأحمر والعراقيب، إستمرار لمسلسل الجرائم صهيونية ،شجعه عليها قمع سلطة عباس للمقاومة في الضفة.

وأضاف برهوم أن هذه الأعمال جاءت نتيجة إفرازات أوسلو التي جرم فيها أبو مازن المقاومة و تخلي فيها عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.