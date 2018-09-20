اعتقلت بسبب قصيدة: الإفراج عن الشاعرة دارين طاطور

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن الشاعرة دارين طاطور (36 عاما)، التي كانت قد اعتقلت على خلفية نشرها قصيدة شعرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "قاومهم يا شعبي".

وكانت طاطور من بلدة الرينة بأراضي 1948، اعتقلت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضدها شملت "التحريض على العنف".

وفي الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير 2016، أحالت المحكمة المركزية في الناصرة، طاطور إلى الحبس المنزلي، وفرضت عليها في الأول من آب/ أغسطس الماضي، السجن الفعلي لمدة 5 أشهر.

ودخلت طاطور معتقل الجلمة، ونقلت من هناك إلى سجن الدامون، الذي قضت فيه محكوميتها لمدة شهرين، بعد اختزال مدة ثلاثة أشهر من محكوميتها البالغة خمسة أشهر كانت فيها بالمعتقل.

وكانت طاطور، نشرت منذ عامين وبالتحديد في أكتوبر عام 2015، قصيدة مصورة لها بعنوان "قاوم يا شعبي قاومهم"، مصحوبة بمشاهد لشبان فلســــــطينيين ملثمين يرمون الحجارة والقنابل الحارقة على جنود إسرائيليين.