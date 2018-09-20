مصر ستغلق معبر رفح لمدة أسبوعين متتاليين لأعمال الصيانة

أفاد مصدر مسؤول أن الجانب المصري سيغلق معبر رفح البري، خلال الفترة القادمة لمدة أسبوعين، لأعمال الصيانة داخل المعبر لتسهيل العمل للمسافرين في كلا الاتجاهين.

وأوضح المصدر لـ "فلسطين اليوم"، أن التجهيزات في المعبر غير مكتملة وتعيق تسهيل مرور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، لذلك تم الاتفاق مع شركة خاصة للعمل على تجهيز جميع الملاحظات التي قدمت على المعبر في الجانب المصري، شريطة أن يتم إنجازها بأسرع وقت ممكن بما لا يتجاوز ألـ 15 يوماً، مرجحاً أن يتم في بداية شهر أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن الجانب المصري سيعلن بشكل دقيق عن موعد إغلاق المعبر للمواطنين، كي يأخذوا احتياطاتهم وترتيب أولوياتهم.

يشار إلى أن معبر رفح البري، هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي، وتسبب إغلاقه الدائم في الحاق أضرار كبيرة بالفلسطينيين في داخل وخارج القطاع، إلا أن إعادة فتحه بشكل مستمر منذ شهر رمضان الماضي خفف من معاناة المسافرين ومكن عشرات الآلاف من التنقل.