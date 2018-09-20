المواطنون يتصدون لمحاولات مستوطنين الاستيلاء على أرض في "الشيخ جراح"

تصدى أهالي حي الشيخ جراح صباح اليوم الخميس، لمحاولة مجموعة من المستوطنين الاستيلاء على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

وقد حاول المستوطنون، الاستيلاء على قطعة الأرض التي يملكها المواطن عبد الرزاق الشيخ، في حي الشيخ جراح.

ونقل شهود عيان، أن مستوطنين، نفذوا أعمال تجريف في قطعة الأرض المذكور، بحضور المتطرف آرييه كنغ، في محاولةٍ للسيطرة عليها لأغراض استيطانية، إلا أن مواطني الحي تجمهروا في المنطقة ومنعوهم من استكمال اعمال التجريف.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين، ولكن بعد تصدي المواطنين تراجعوا.