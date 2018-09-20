الرئيس عباس يدعو لإجتماع في مجلس الأمن

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء خارجية ودبلوماسيين في مجلس الأمن إلى اجتماع في نيويورك الأسبوع المقبل لمناقشة احتمالات التسوية في المنطقة، حسب ما أفاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الاربعاء.

ويأتي الاجتماع الذي سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط أزمة في العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اثر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره بقطع المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

وسيجتمع عباس في السادس والعشرين من أيلول/ستمبر مع مجموعة تضم 30 وزيرا ودبلوماسيا بينهم رؤساء لجان تابعة للأمم المتحدة تتعاطى مع الملف الفلسطيني، عشية القائه خطابه أمام الجمعية العامة.

ولم يقدم السفير الفلسطيني رياض منصور مزيدا من التفاصيل عن الاجتماع، لكنه قال للصحافيين إن إدارة ترامب أحدثت "تحولا جذريا" لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وقطعت القيادة الفلسطينية اتصالاتها بالبيت الأبيض بعد أن قرر ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس. ويرى القادة الفلسطينيون أن إدارة ترامب متحيزة بشكل صارخ لمصلحة إسرائيل.

وفي شباط/فبراير الفائت، خاطب عباس مجلس الأمن للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام بوجود وسيط جديد يحل محل الولايات المتحدة.

وكلف ترامب صهره جاريد كوشنر والمحامي جيسون غرينبلات، مبعوثه الى الشرق الأوسط، بصياغة خطة سلام.

ولم يتضح بعد إذا كانت ستعقد لقاءات بين الفلسطينيين والإدارة الأميركية على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تستمر أسبوعا.

وبعد فترة قصيرة من إلقاء عباس لخطابه، من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته التي ستحمل ردا على الارجح على كلمة عباس.