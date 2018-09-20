اقتحام للمستوطنين واعتقال حارس المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، حارس المسجد الأقصى حمزة النبالي من "باب حطة"، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.

ويأتي الاعتقال، وسط اقتحام لمجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال يوم أمس موظف لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية حسام سدر من الدخول إلى الأقصى من جهة "باب حطة"، كما منع رئيسة شعبة الحارسات زينات أبو صبيح من الدخول، وسلّمها أمر استدعاء للتحقيق معها في وقت لاحق من صباح اليوم الخميس، في مركز توقيف وتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.