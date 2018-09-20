عجوز يقتل زوجته بسبب الفيسبوك

قتل عجوز يبلغ من العمر 85 عامًا زوجته البالغة من العمر 76 عامًا في اسطنبول، بسبب "غيرة" الأخيرة على شريك حياتها.

ووفقا لصحيفة "حرييت" التركية فإن "بلال.أ" ارتبط بزوجته "إسماء" لأكثر من خمسين عاماً، وقد حضرا من ألمانيا الأسبوع الماضي لقضاء إجازة في مدينة إسطنبول.

وقالت الصحيفة إن بعض الأقارب شعروا بالقلق على الزوجين عقب محاولات عدة للتواصل معهم على الهاتف دون أن يجيب الأحد، ولما ذهبوا إلى منزلهم الكائن في حي ينيكوي، وجدوا المرأة وزوجها غارقين في دمائهما.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة التي تعرضت لطعنة في القلب قد توفيت في المستشفى، في حين تمكن الأطباء من إنقاذ بلال الذي حاول الانتحار بقطع شرايين معصميه.

وبحسب تقرير الشرطة اعترف العجوز بأنه قتل زوجته لأنها كانت تغار عليه بشدة بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف:" كانت تظن أنني على علاقة غرامية مع إحداهن، وطلبت مني مغادرة المنزل لأنها لم تعد تثق بي بعد الآن، وعقب شجاري معها قتلتها.. كان عراكنا الأخير".