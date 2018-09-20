وفد "إسرائيلي" لموسكو لتبرير إسقاطه طائرة روسية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وفدا عسكريا برئاسة قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين سيتوجه صباح الخميس إلى موسكو حاملا معه معلومات عن إسقاط طائرة "إيل-20" في سوريا.

وذكر الجيش في بيان أصدره اليوم أن قائد سلاح الجو والوفد المرافق له سيعرض صورة الوضع بجميع جوانبه في إسقاط الطائرة الروسية، مدعياً أنها أسقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية، أثناء هجوم للطيران الإسرائيلي على اللاذقية، بما يشمل المعلومات السابقة والنقاط الرئيسية من نتائج تحقيقات الجيش في الحادثة.

ويضم الوفد رئيس هيئة العلاقات الخارجية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيرز مييزل، وضباط من هيئة الاستخبارات وسلاح الجو، وهيئة العمليات.

وتابع البيان إلى أن الوفد الإسرائيلي سيطرح معلومات حول "محاولات إيران المتواصلة لنقل وسائل قتالية استراتيجية إلى "حزب الله" والتموضع في سوريا".

وفي وقت سابق حمّلت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل المسؤولية عن الحادثة التي أودت بأرواح 15 عسكريا روسيا، مشددة على أن تل أبيب لم تبلغ موسكو بالهجوم إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذه، ما منع الجيش الروسي من إبعاد طائرته من منطقة الخطر.