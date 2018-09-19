شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق رفح

استشهد الليلة، مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن المواطن إبراهيم أبو عيادة 15 عاماً، أصيب بعيار ناري في الرأس نقل على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه استشهد متأثراً بجراحه.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أبو عيادة في وقت لاحق.

في ذات السياق، أفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الليلة، النار بشكل عشوائي على المتظاهرين شرق جباليا شمال قطاع غزة ما أدى لإصابة ١٢ شابا بالرصاص والاختناق، نقلوا للمستشىفى الأندونيسي.

يشار إلى أن 13 مواطناً أعلنت وزارة الصحة أنهم اصيبوا وسط قطاع غزة ما بين اختناق ورصاص حي.

ويشارك مئات الشبان يومياً في وحدة الإرباك الليلي، والتي تهدف لإرباك أمن الاحتلال الإسرائيلي على طول حدود قطاع غزة.

واندلعت عدة حرائق في المستوطنات المحاذية للقطاع جراء إطلاق الشبان البالونات الحارقة والطائرات الورقية.