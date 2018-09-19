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الاحتلال يقرر هدم منزل قتل مستوطن بحجر

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:02 - 19 سبتمبر 2018
الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين الاحتلال يهدم منازل الفلسطينيين
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أبلغ جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاربعاء اسرة الشاب الفلسطيني الاسير  قاتل الجندي الاسرائيلي بحجر رخام في مخيم الامعري  بان الجيش سيهدم كل منزل اسرة منفذ العملية المكون من اربعة طوابق.
وقال الناطق باسم الجيش بان هدم المنزل لردع منفذي العمليات الذين ينفذون عمليات علي عاتقهم 
وبتاريخ 13  يونيو 2018  أعلن جيش الاحتلال،  اعتقال منفذ عملية قتل جندي إسرائيلي قبل أسابيع في مخيم الأمعري للاجئين.
وأفاد بيان لجيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت اسلام يوسف أبو حميد (32 عاماً) بتهمة قتل الجندي إسرائيلي "رونين لوبرسكي" من وحدة دوفدوفان، عبر إلقاء حجر رخام على رأسه خلال حملة مداهمات في المخيم. وأضاف البيان أن ابو حميد ناشط في حركة حماس.
يذكر أن جيش الاحتلال أعلن مقتل الجندي "لوبرسكي" يوم السادس والعشرين من شهر أيار الماضي، متأثرا بإصابته جراء إلقاء حجر رخام على رأسه.

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