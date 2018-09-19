"فيفا" يقرر إيقاف 3 مسؤولين سابقين مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، أن القضاء التابع له أوقف ثلاثة مسؤولين سابقين من الأميركيتين الشمالية والوسطى بسبب الفساد مدى الحياة.

ووفقًا لبيان منشور على موقع "فيفا" الإليكتروني، "لجنة الأخلاقيات أوقفت الأميركي آرون ديفيدسون، المسؤول السابق عن رابطة الدوري في الولايات المتحدة والرئيس السابق لشركة التسويق الرياضي "ترافيك سبورتس"، والذي أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بذنبه بعد اتهام وجه إليه من وزارة العدل الأميركية.

وأضاف البيان "تم إيقاف كوستاس تاكاس، المستشار السابق لجيفري ويب (الذي شغل سابقاً منصب رئيس اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)".

وأوضح البيان "بالإضافة إلى الكولومبي ميغل تروخيو، الوكيل السابق للفيفا والمالك لشركات استشارية، والمتورط في عمليات رشوة لعدد من مسؤولي كرة القدم".

وأشار البيان "يتعين على كل شخص من الأشخاص الثلاثة تسديد غرامة بقيمة مليون فرنك سويسري ".