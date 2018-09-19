باراك يشبه نتنياهو بالديكتاتور الروماني تشاوتشيسكو

شبه رئيس حكومة الاحتلال السابق "إيهود باراك" رئيس الحكومة الحالي "بنيامين نتنياهو" بالديكتاتور الروماني "نيكولاي تشاوتشيسكو"، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يلاقي ذات المصير ويتم محاكمته وإعدامه من قبل شعبه.

واتهم "باراك" "نتنياهو" بأنه السبب الرئيسي وراء انتشار الفساد في القانون من أجل ضمان موقعه السياسي.

وقال :" إن حكومة نتنياهو تغير القوانين فقط من أجل التهرب من محاكمة الفساد، والرشوة، وفقدان الثقة التي يواجهها هو وحكومته".

وأضاف:" إن هذه التصرفات تنم عن التدهور الأخلاقي الذي لا يصب في صالح المواطنين ولكن من أجل الخضوع لزعيم فاسد، وهذا يذكرنا بالديكتاتور الروماني "نيكولاي تشاوشيسكو" ".

وتابع:" إن الأشخاص الذين منحوه القوة، هم من سيأخذونها منه، لأنه المسؤول عن تدهور الوضع المعيشي لهم"، على حد قوله.

وتأتي هذه التصريحات في ظل إصدار نتنياهو عدة قوانين جديدة تمنع نشر أي تفاصيل متعلقة بالتحقيقات بشأن تهم الفساد التي يواجهها "نتنياهو" وعائلته.