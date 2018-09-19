وفد طبي متخصص من الداخل المحتل يصل غزة غدا لإجراء عمليات جراحية

أكد د. أشرف أبو مهادي مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة, أن وفدا طبيا متخصصا من الداخل المحتل سيصل قطاع غزة غدا الخميس لتقديم الخدمات العلاجية وإجراء عدد من العمليات الجراحية للمرضى في قطاع غزة, مشيرا إلى أن الوفد يأتي بإشراف ودعم من منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمشترك مع الوزارة في تنفيذ عديد البرامج الداعمة والمساندة لمنظومة العمل الصحي في قطاع غزة, والمساعدة في إجراء العمليات الجراحية للمرضى المحرومين من السفر للعلاج بالخارج.

وأضاف د. أبو مهادي أن الوفد يتضمن نخبة من التخصصات الطبية النوعية من الجراحة والعظام والصدرية والكلى والأعصاب حيث يضم البروفيسور عبدالله بويرات مدير مركز البحوث بمستشفى الناصرة, والبروفيسور اياد خمايسة مدير جراحة المناظير بمستشفى رامبام بحيفا وسيتواجد بالمستشفى الأوروبي, والدكتور جمال حجازي استشاري الأوعية الدموية وقسطرة الكلى والقسطرة الطرفية في المستشفى الفرنسي والمقاصد وسيتواجد في مجمع الشفاء الطبي , والدكتور فراس أبو عكر أخصائي جراحة الصدرية بالمنظار مدير وحدة جراحة الصدرية بالمنظار بمستشفى المقاصد وسيتواجد في مجمع الشفاء الطبي, والدكتور مصطفى ياسين استشاري جراحة العظام وسيتواجد بالمستشفى الأوروبي والدكتورة عرين الحاج يحيى أخصائية السكر والغدد والدكتور رفيق مصالحة أخصائي الدماغ والأعصاب وسيتواجد في مجمع الشفاء الطبي والدكتور جمال دقدوقي وسيتواجد في مستشفى الصحة النفسية والدكتور عبد دراوشة أخصائي الجراحة العامة وسيتواجد في مجمع الشفاء الطبي.

وتوجه د. أبو مهادي بالشكر والتقدير إلى منظمة أطباء لحقوق الإنسان ممثلة بالدكتور صلاح الحاج يحيى عل جهودهم المقدرة في دعم القطاع الصحي في غزة المحاصرة , هذا ومن المقرر ان يختتم الوفد زيارته صباح يوم الجمعة.