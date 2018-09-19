جنود الاحتلال يعتدون على عائلة في منزلهم بالخليل

اقتحم جنود الاحتلال، مساء الأربعاء، منزلا في مدينة الخليل، واعتدوا بالضرب على ساكنيه، وتم نقل أحدهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية أن المواطن شاهر أبو صبيح قد تم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج بعد إصابته بكدمات ورضوض على إثر تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزل غالب أبو صبيح الكائن في حي قيطون بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، واعتدوا بالضرب على إبراهيم أبو صبيح.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش المنزل تفتيشاً دقيقاً وحطموا الكثير من محتوياته.