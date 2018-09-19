ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جنود الاحتلال يعتدون على عائلة في منزلهم بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 21:03 - 19 سبتمبر 2018
قوات الاحتلال تعتقل شاب في الضفة المحتلة قوات الاحتلال تعتقل شاب في الضفة المحتلة
مشاركة

اقتحم جنود الاحتلال، مساء الأربعاء، منزلا في مدينة الخليل، واعتدوا بالضرب على ساكنيه، وتم نقل أحدهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية أن المواطن شاهر أبو صبيح قد تم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج بعد إصابته بكدمات ورضوض على إثر تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزل غالب أبو صبيح الكائن في حي قيطون بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، واعتدوا بالضرب على إبراهيم أبو صبيح.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش المنزل تفتيشاً دقيقاً وحطموا الكثير من محتوياته.

متعلقات