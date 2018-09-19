التربية تعلن نتائج الامتحان الشامل بنسبة نجاح 89.4%

أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الأربعاء، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية وكليات المجتمع للعام 2018 بنسبة نجاح بلغت 89.4%.

وأشار صيدم إلى أن عدد الطلبة الذين تقدموا فعلياً للامتحان بلغ 5320 طالباً، نجح منهم 4758، وأن عدد الكليات التي تقدّم طلبتها للامتحان 19 كلية من المحافظات الشمالية، و14 كلية من المحافظات الجنوبية، وبلغ عدد التخصصات التي عُقد فيها الامتحان 74 تخصصاً.

وأشار صيدم إلى أنه بإمكان الطلبة الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي: www.mohe.pna.ps/Alshamil.