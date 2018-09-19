"الديمقراطية" تدعو لانتفاضة شاملة في وجه الاحتلال



دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، لاستنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة في وجه الاحتلال.

وأدانت الجبهة في بيان لها العدوان والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة والضفة المحتلة، والذي أدى إلى استشهاد الشابين ناجي أبو عاصي وعلاء أبو عاصي بقصف إسرائيلي شرق خانيونس جنوب القطاع، وجريمة إعدام الشاب محمد الريماوي بطريقة وحشية وبدم بارد أثناء اعتقاله من منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأكدت الديمقراطية، أن التصعيد الإسرائيلي يأتي في محاولة بائسة من الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على فشله في إرهاب شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة ووقف «مسيرات العودة وكسر الحصار».

ودعت الجبهة، إلى مجابهة جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا باستنهاض الحراك الجماهيري والمقاومة الشعبية وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة في كافة الميادين والساحات على طريق التحول إلى عصيان وطني ضد الاحتلال الإسرائيلي وبنيته الاستعمارية الاستيطانية عملاً بقرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ27 و28 (2015 + 2018) والمجلس الوطني في (30/4/2018) وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني, وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الجبهة اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بنقل الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية، والتقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال.