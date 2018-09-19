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اصابة اربعة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - عزة
  • 17:49 - 19 سبتمبر 2018
اصابة اصابة
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أصيب عددٌ بجراح مختلفة، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس جنوب مدينة قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من المتظاهرين قرب السياج الحدودي شرق خانيونس، ما ادى لإصابة اربع متظاهرين باصابات متفاوتة.

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة مسيرات وفعاليات شعبية سلمية منذ 30 مارس الماضي للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عامًا.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين عن استشهاد أكثر من 170 مواطنًا، وإصابة أكثر من 19 ألف آخرين بجراح متفاوتة، بينهم مصابون بُترت أطرافهم.

 

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