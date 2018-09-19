جامعة القدس الأولى فلسطينيًا ببطولة للمناظرات

فازت جامعة القدس بالمرتبة الأولى على مستوى جامعات الوطن ببطولة فلسطين للمناظرات لعام 2018.

ومثل فريق جامعة القدس طلبة كلية القدس بارد للأداب والعلوم، بمشاركة فرق من الجامعة العربية الأمريكية، جامعة بيت لحم، جامعة بيرزيت، وجامعة النجاح الوطنية التي استضافت نهائيات المناظرة على مدار 3 أيام.

وتناولت بطولة فلسطين للمناظرات عدة مواضيع جدلية، وتنافس فريق الجامعة في المناظرة النهائية مع فريقي جامعتي النجاح وبيرزيت.

وكانت المناظرة بعنوان "هل تعتقد بأن هجرة الشباب الفلسطيني تدعم القضية الفلسطينية ام لا؟"، إذ استطاعت الطالبتان رهف صلاحات وتالا سليم من كلية القدس بارد من تفنيد حجج الفرق المنافسة والدفاع عن رأيهما والفوز في البطولة.

وتناظرت جامعة القدس وجامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت ما بين مؤيد ومعارض في موضوع "هل يجب منع صاحب العمل من طرد الموظف حال تفاعل مع المواضيع السياسية بشكل عام؟"، ثم تناظرت جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية في نصف النهائي في قضية" استبدال المباني الحديثة بالمباني القديمة هي من الأوليات التي يجب اتباعها في المدن الاثرية؟".

ومثل فريق جامعة القدس الطالبة رهف صلاحات، تالا سليم، نادين يوسف، مرح عبد العال، ورامز حايك، وأمير القاضي، تحت اشراف مسؤول قسم مبادرات الطلاب المجتمعية ومدرب المناظرات الاستاذة وينتا مهاري.

وشهدت البطولة جوًا تنافسيًا ساده الود والاحترام، فكل منافس يستند على الحجج والأدلة التي تساعده للدفاع عن رأيه وتفنيد حجج الخصم والاجابة على أسئلة الجمهور المختلفة التي من شأنها تجسيد النهج التشاركي ما بين الحضور والمتناظرين.

وأشارت مسؤولة قسم مبادرات الطلاب المجتمعية بكلية القدس بارد للآداب والعلوم وينتا مهاري إلى أهمية هذه الأنشطة اللامنهجية التي من شأنها تعزيز ثقافة الشاب الفلسطيني وتنمية مواهبه الفكرية وبناء ثقافة احترام رأي الاخرين والحوار كأساس لايجاد الحلول السليمة في القضايا المجتمعية والجدلية المختلفة.