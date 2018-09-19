زعيما الكوريتان يعلنان إنهاء حالة الحرب عمليا

أعلن ممثل الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن زعيمي الكوريتين أعلنا عمليا إنهاء حالة الحرب.

وقال الممثل في المركز الإعلامي للقمة الكورية: "زعيما الجنوب والشمال أعلنا عمليا، عبر الاتفاقات، إنهاء حالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية".

ويذكر أن رئيس كوريا الجنوبية، وخلال زيارته إلى بيونغ يانغ التي تستغرق ثلاثة أيام سيجري مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية، يبحث من خلالها تحسين العلاقات بين الطرفين، ونزع السلاح النووي، وتطوير الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إضافة إلى تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وكان مون جي إن، قد أعلن قبل توجهه إلى بيونغ يانغ، أن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون ذات أهمية كبرى إذا استؤنف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الحالي بين الزعيمين الكوريين هو الثالث هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية الواسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.