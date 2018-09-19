الشرطة تضبط 2600 شتلة مخدرة جنوب الخليل

ضبطت شرطة محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، مشتلا كبيرا للمخدرات يحتوي على 2600 شتلة من أشتال القنب الهندي المهجن، في بلدة السموع جنوب الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبجهد كبير بذلته إدارة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة الخليل، تمكنت من الوصول لمعلومات استخبارية دقيقه تفيد بوجود مشتل في بلدة السموع، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وفق الأصول وبالتنسيق مع النيابة العامة تحركت قوات من الشرطة للمكان وعند وصولها تبين وجود مشتل داخل دُفيئة زراعية "بيت بلاستيكي" على مساحة تقدر بـ 2 دونم.

وأضاف أن الشرطة تمكنت من ضبط 2600 شتلة من أشتال القنب تراوحت أطوالها ما بين 30- 150 سنتميتر، كما ضبطت أدوات زراعية وأتربة وأسمدة تستخدم في زراعة المخدرات.

وبين ارزيقات أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين عرضها على النيابة العامة، وأن العمل ما زال جاريا للقبض على الأشخاص المشتبه بهم بإقامة ورعاية المشتل وزراعة الأشتال.