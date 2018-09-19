جوافة قلقيلية إلى الأردن

التقى رئيس الغرفة التجارية طارق شاور بوزير الزراعة الأردني المهندس خالد موسى الحنيفات، اليوم الاربعاء، في مقر وزارة الزارعة الاردنية، بحضور رجل الاعمال انور الاشقر ومحمد قطقط مدير عام الغرفة.

وخلال اللقاء تحدث شاور عن واقع الزراعة في محافظة قلقيلية وعن التحديات التي تواجهه القطاع الزراعي، وعن جودة المنتجات الزراعية التي تشتهر بها، كما تناول موضوع تصدير المنتجات الزراعية وتحديدا الجوافة لهذا الموسم والمواسم القادمة، مثمنا دورهم وتعاونهم واهتمامهم وتفهم احتياجات القطاع الزراعي.

واشاد شاور بدور وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان على جهده المتواصل في تطوير القطاع الزراعي رغم التحديات والمعيقات وتوفير ما يلزم لصمود المزارعين رغم محدودية الإمكانيات.

من جانبه، رحب وزير الزراعة، بالمهندس حنيفات، مثمنا الزيارة مؤكدا على حرصهم الدائم لتعاون في دعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني وأبدى استعداده لاصدار تصاريح استيراد منتج الجوافة ابتداء من يوم الأحد القادم.

وفِي نهاية اللقاء شكر شاور الوزير مقدمين درعا تكريميا على جهدهم وتعاونهم المتواصل.