"نقلة ثورية" في قميص برشلونة الموسم المقبل

وافق مسؤولو نادي برشلونة الإسباني على تصميم قميص، سيرتديه فريق كرة القدم الموسم المقبل (2019-2020)، ويمثل "نقلة ثورية" في ملابس الفريق الكتالوني.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن قميص الموسم المقبل لن يكون مزينا بالخطوط الطولية المميزة، بل بمربعات تحمل لوني النادي الشهيرين، الأحمر والأزرق.

ويشبه تصميم قميص برشلونة الجديد ملابس منتخب كرواتيا، التي تنتجها شركة "نايكي" أيضا، مع اختلاف اللونين الأساسيين.

واعتبرت "سبورت" القميص الجديد للفريق "ثورة" على تصميمات ملابس برشلونة، الذي يتكون دائما من خطوط طولية، باستثناء موسم واحد ارتدى فيه اللاعبون قمصانا بخطوط عرضية هو 2015-2016.

ويرتدي لاعبو برشلونة ملابس "نايكي" منذ عام 1998، ويرتبط الطرفان بعقد يمتد لموسم 2027-2028.





.