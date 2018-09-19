التماس للنيابة الإسرائيلية لـ"تشريح" وتسليم جثمان الشهيد الريماوي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أنها ستتقدم غدا بالتماس تمهيدي للنيابة الإسرائيلية للمطالبة بتشريح جثمان الشهيد محمد زغلول الريماوي، بحضور طبيب فلسطيني، وتسليمه فور الانتهاء من التشريح لذويه في قرية بيت ريما.

ولفتت الهيئة، الى أنه وفي حال تم رفض الطلب من قبل النيابة، سيتم التوجه بالتماس آخر لما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية.

وكانت عائلة الشهيد الريماوي، قد فندت أمس خلال مؤتمر صحفي عقد أمام منزلها في بيت ريما شمال رام الله، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول حالته الصحية، مؤكدة أنه استشهد نتيجة تعرضه للضرب المبرح ولم يكن يعاني أية مشاكل صحية سابقا.