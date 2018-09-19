أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، أن أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام رداً على سياسات الاحتلال بحقهم.

وبين نادي الأسير في بيان صدر عنه، أن الأسير عمران الخطيب (60 عاماً) من مخيم جباليا في غزة يواصل إضرابه لليوم (46) على التوالي، مطالباً بالإفراج المبكر عنه بعد أن قضى (21) عاماً في معتقلات الاحتلال.

يُشار إلى أن الأسير الخطيب معتقل منذ العام 1997، وكان قد جرى تحديد حكم المؤبد له بـ(45) عاماً، علماً أنه أب لأربعة أبناء، ويقبع اليوم في عزل معتقل "الرملة".

كذلك يواصل الأسير خضر عدنان (40 عاماً) من بلدة عرابة في جنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (18) على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي، حيث تعرض الأسير عدنان إلى عمليات نقلٍ تعسفية منذ إعلانه للإضراب، كان أخرها إلى معتقل "الجلمة".

ويُعتبر هذا الإضراب هو الإضراب الثالث الذي يُنفذه الأسير عدنان منذ عام 2012، علماً أن إضراباته السابقة كانت رفضاً لاعتقاله الإداري، أحدهما كان عام 2012، والثاني عام 2015، وقد أُعيد اعتقاله مجدداً في تاريخ الحادي عشر من كانون الأول 2017، يُشار إلى أنه متزوج وهو أب لسبعة أطفال.

فيما يُواصل الأسير جواد جواريش (36 عاماً) من بيت لحم إضرابه عن الطعام منذ أسبوع في عزل معتقل "هداريم" احتجاجاً على نقله التعسفي من معتقل "عسقلان"، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها قوات القمع للمعتقل. وكان الأسير جواريش قد تعرض لعدة عمليات نقل تعسفية خلال هذا العام.

وسبق أن خاض الأسير جواريش إضراباً عن الطعام رفضاً لعمليات النقل واستمر لمدة شهر، علماً أن الأسير جواريش محكوم بالسّجن المؤبد و(30) عاماً، وهو معتقل منذ (17) عاماً.

كما أعلن الأسير إسماعيل عليان (27 عاماً) من بيت لحم إضرابه عن الطعام منذ يومين رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث اُعتقل الأسير عليان في تاريخ الأول من تشرين الثاني 2017، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما ستة شهور، يُشار إلى أنه أسير سابق اُعتقل أربع مرات منذ عام 2008 بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لطفل.