كوكاكولا تفكر بإضافة «الماريغوانا» في مشروباتها

أكدت شركة المشروبات الغازية «كوكاكولا» أنها مهتمة باستكشاف إمكانات نبات القنب (الماريغوانا والحشيش) للاستفادة منه في بعض مشروباتها.



وقالت كينت لاندرز المتحدثة باسم الشركة، وفقا لشبكة أخبار «سكاي نيوز» البريطانية، إنه لم يتخذ القرار بعد لاستثمار القنب، لكن الشركة «تراقب عن كثب» كيف يمكن تطوير الاستفادة من النبات.



وقالت «كوكاكولا» في بيان لها: «إلى جانب آخرين في صناعة المشروبات، فإننا نراقب عن كثب نمو القنب غير المؤثر على الصحة النفسية، باعتباره عنصرا في المشروبات الصحية الوظيفية حول العالم».



وذكرت تقارير أن الشركة تسعى إلى توفير مشروبات تركز على الصحة، والتي من شأنها تخفيف الالتهاب والألم والتقلصات.



وتجري الشركة الأميركية محادثات حاليا مع شركة «أورورا كانابيس» المنتجة للحشيش، من أجل إنتاج مشروبات تحتوي على نبات الماريغوانا، وفقا لـوكالة «رويترز».



وذكرت شركة «أورورا» في بيان منفصل أنها لن تناقش مبادرات تطوير الأعمال مع «كوكاكولا» حتى يتم الانتهاء منها، وأعربت عن اهتمامها الخاص بمساحة المشروبات التي تتم زراعتها، وأنها تعتزم اقتحام تلك السوق.



وستشكل الشراكة بين شركتي «كوكاكولا» و«أورورا»، أول دخول لمصنع رئيسي للمشروبات غير الكحولية في السوق، للمنتجات المتصلة بالحشيش.



يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ إجراءات إضافية لتشريع الماريغوانا بغرض الاستخدام الترفيهي.