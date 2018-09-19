الصليب الأحمر وسبع جامعات ينظمون حلقة نقاش حول "الإعلام الإنساني"

نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حلقة نقاش مع الأوساط الأكاديمية ل7 جامعات فلسطينية.

وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية في تصريح صحفي، أن اللجنة تحافظ على علاقات وطيدة مع الأوساط الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضافت زقوت، أن اللجنة عقدت حلقة نقاش مع 15 من أساتذة الإعلام في 7 جامعات من قطاع غزة حول آليات عمل اللجنة الدولية و مبادئ اﻹعلام اﻹنساني.

وتطرق الحوار حول الخطاب اﻹعلامي للجنة الدولية ورسائل حملاتها الإعلامية المختلفة، حيث كان إعلام اللجنة الدولية حول تبعات اﻷحداث الجارية على طول الشريط الحدودي نموذجاً للحوار.

كما شارك الأستاذة أفكارهم وخبراتهم وخرج المشاركون بتوصيات سيتم متابعتها مع الجامعات المعنية.









