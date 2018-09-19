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شاهد| "دجاجة" تنتـقم من مستوطن في يوم الغفران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:25 - 19 سبتمبر 2018
ارشيفية ارشيفية
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نشرت مصادر عبرية، أمس الثلاثاء، فيديو يظهر فيه حاخاماً ممسكاً بدجاجة فوق رأس مستوطن، حيث باغتته الدجاجة بأن تبرزت على رأسه. 

ويجرى الحاخامات عملية التطهر من الخطايا عبر نقلها إلى الدجاج بمحيط حائط البراق بالمسجد الأقصى، والذى يسمونه "حائط المبكى".

ويعتبر يوم "كيبور" فى الشريعة اليهودية يوم عطلة كاملة يحظر فيه كل ما يحظر على اليهود فى أيام السبت أو الأعياد الرئيسية مثل الشغل، إشعال النار، الكتابة بقلم، تشغيل السيارات وغيرها، ولكنه توجد كذلك أعمال تحظر فى يوم كيبور بشكل خاص مثل تناول الطعام والشرب، الاغتسال والاستحمام، المشى بالأحذية الجلدية، يعتبر يوم كيبور فرصة للعبادة والاستغفار فقط.

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