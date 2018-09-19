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استئصال ورم كبير من رحم سيدة خمسينية في مستشفى شهداء الأقصى

  • فلسطين اليوم - دير البلح
  • 10:11 - 19 سبتمبر 2018
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تمكنت الكوادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، من إجراء عملية استئصال ورم كبير من رحم سيدة خمسينية.

وقد أجرى د.غسان مسلم رئيس أقسام الولادة بمستشفى شهداء الاقصى عملية استئصال ورم بحجم 50*50% و يزن 20 كجم من رحم سيدة خمسينية كانت تعانى من زيادة كبيرة في حجم البطن.

و أوضح د. مسلم بأن السيدة توجهت للمستشفى لذلك السبب  حيث أجريت لها فحوصات الرنين المغناطيسي التي بينت وجود كتلة ورمية بهذا الحجم, وتم استئصالها وإمداد السيدة ب 6 وحدات دم حيث استغرقت العملية الساعتين.

ووصف د. مسلم هذا العملية بالكبرى و تحتاج الى مهارة عالية، معتبراً أن هذه الحالات من الحالات النادرة .

و شارك في العملية رئيس قسم الجراحة العامة د.إياد الجبري.

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