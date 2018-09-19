إصابة تلاميذ بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

أصيب العشرات من طلاب مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل صباح اليوم الأربعاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي .

وأكدت مصادر امنية ومحلية، وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من مدرسة النهضة الأساسية للبنين، ومحيط مدرسة طارق بن زياد الثانوية، في المنطقة الجنوبية التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية .

وقال مدير مدرسة النهضة للبنين روحي الزرو، إن قوات ودوريات راجلة من جنود الاحتلال استفزت الطلاب قبل دخولهم ساحة المدرسة ، مما ادى الى وقوع مواجهات استخدم خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الطلاب، مما ادى الى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وهلع، وساهم في ارباك اليوم الدراسي وسير العملية التعليمية في المدرستين.

الجدير ذكرة أن مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل والمكونة من 11 مدرسة، يعاني طلابها وبشكل يومي من اعتداءات قوات الاحتلال واستفزازات المستوطنين، والتفتيش الدائم على الحواجز العسكرية، والاعتقال والاحتجاز، مما يربك ويعطل العملية التعليمية .