برشلونة تكشف عن قميصها الجديد !

تحدثت صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها الصادر لطبعة اليوم الاربعاء بشأن ما يدور خلف اسوار القلعة الكتالونية برشلونة قائلة : برشلونة يكشف عن قميصه الجديد. لقد تم الكشف بشكل حصري عن قميص البرسا المقبل وسوف يكون علي شكل مربعات.

أما بشأن أداء الأرجنيني ليو ميسي في أولي مباريات دوري الأبطال عنونت الصحيفة قائلة : إذهب له إذا كنت تريده . القائد الأرجنتيني يؤكد رغبته في الحصول علي لقب دوري الأبطال عن طريق افتتاح الدوري بهاتريك ، ويسير الفرنسي ديمبلي علي هذا النحو ويسجل الرابع للبرسا ، ليحصد الفريق أول فوز له في الدوري برباعية نظيفة .