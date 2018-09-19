مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بأعداد متزايدة بحراسة شرطة وضباط الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى، بحراسة شرطة وضباط الاحتلال، بحجة "عيد الغفران اليهودي".

وقد بلغ عدد المستوطنين المقتحمين حتى الآن، 40 مستوطناً خلال نصف ساعة اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة، بحراسة الضابط الذي قام قبل عدة أيام بإدخال زجاجة خمر الى المسجد الأقصى، وهو عدد مرشح للزيادة.

وانتشرت قوات الاحتلال الخاصة والشرطة في ساحات الأقصى قبل فتح باب المغاربة واقتحامات المستوطنين للمسجد، كما تواجدت عناصر الشرطة على أبواب الأقصى وحررت هويات المصلين قبل السماح لهم بالدخول.

ومنعت شرطة الاحتلال رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الاقصى زينات ابو صبيح من دخول المسجد وسلمتها استدعاء للتحقيق معها يوم صباح غد الخميس في مركز شرطة القشلة.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى يوم أمس اعتداءات على المصلين وموظفي الاوقاف الإسلامية، في وقت استباح المسجد 326 متطرفا، وتتضاعف اعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأعياد اليهودية، كما أبعدت شرطة الاحتلال أمس سبعة مقدسيين عن البلدة القديمة بعد اعتقالهم من ساحات وطرقات الأقصى.