اليوم : "مسيرة كبرى "لـ 13 ألف موظف "بالأونـروا"

يشارك أكثر من 13 ألف موظف من موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأربعاء ، في "المسيرة الكبرى رفضا لسياسات الأونروا بحق اللاجئين والموظفين وكذلك القرارات الأميركية بحق الأونروا.

المسيرة التي ينظمها المشاركون خطوة أولى احتجاجية، وقد تكون الأكبر على مستوى التحركات الفلسطينية للتعبير عن رفضهم بشأن قرار الولايات المتحدة تقليص المساعدات عن "الأونرو"ا بنحو 125 مليون دولار كانت تقدم لميزانية "الأونروا".

الفعالية التي أطلقها اتحاد الموظفين بالأونروا تهدف لتحقيق أكبر ضغط على الجهات المانحة ، والعالم أجمع لدفع الولايات المتحدة للتراجع عن القرار الذي جاء للضغط على الفلسطينيين للقبول بشروط المفاوضات ، وتسليط الضوء على مخاطر تنفيذ القرار الذي قد يكون الهدف منه تصفية قضية اللاجئين .

يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين، أكد أن اتحاد الموظفين قرر البدء بأول خطوات الاحتجاج ضد قرار الولايات المتحدة بتقليص الميزانية المقدمة للأونروا وتنظيم وفقه ومسيرة حاشدة يشارك فيها جميع العاملين في الأونروا , للحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والمواد الغذائية قبل الحفاظ على حقوق العاملين في الأونروا.

وبخصوص مسار الفعالية التي ستبدأ صباح اليوم ستبدأ في تجمع الموظفين في أماكن عملهم والتوقيع، بحيث سيكون على جميع موظفي مكتب غزة الإقليمي مغادرة مكاتبهم الساعة التاسعة والنصف صباحاً والتجمع في ساحة المكتب اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وبخصوص جميع موظفي المؤسسات الخدماتية بما فيها العيادات ومراكز الخدمات والتوزيع ومكاتب صحة البيئة ودائرة التمويل الصغير( التنمية ) في منطقة غزة ومنطقة شمال غزة مغادرة مكاتبهم الساعة التاسعة والنصف صباحاً والتواجد في مكتب غزة , إضافةً إلى جميع موظفي المؤسسات الخدماتية بما فيها العيادات ومراكز الخدمات والتوزيع ومكاتب صحة البيئة ودائرة التمويل الصغير ( التنمية ) في المنطقة الوسطى ومنطقة خان يونس ومنطقة رفح مغادرة مكاتبهم الساعة التاسعة والتجمع جميعاً الساعة العاشرة امام مكتب غزة الإقليمي .

وتابع انه وبعد تجمع موظفي في مقر الوكالة ستنطلق مسيرة حاشدة لليونسكو وسنسلم رسالة احتجاج هناك للتعبير عن رفضنا لقرار الولايات المتحدة , والذي يؤثر على العديد من الخدمات الحيوية .

وبشأن الحديث ان المسيرة قد تتوجه لمعبر بيت حانون, قال ان المسيرة هذه المرة لن تتوجه لبيت حانون ولكن خطواتنا مستمرة ولن تتوقف وقد ننظم مسيرة لبيت حانون خلال المرات القادمة لتشكيل مزيداً من الضغط.ة

ومن جانبه قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم الاونروا، ان تعليق الدوام اليوم لا علاقة له بالأونروا , كون ان قرار فعالية صادر عن اتحاد الموظفين وهو من حقهم اتخاذ إجراءات وفقاً للقانون .

وتابع أبو حسنة : هناك حوار مستمر بين الاونروا والموظفين حول الكثير من القضايا , ونحن اليوم امام مرحلة مصيرية حاسمة في تاريخ الموظفين والمستفيدين بسب العجز المالي الكبير.

متمنياً ان تتراجع الولايات المتحدة عن قراراها بتقليص ميزانية الاونروا، كون ان الولايات المتحدة هي المانح الأكبر، مشيراً الى ان الاونروا اطلقت منذ عدة أيام حملة عالمية تحت مسمى" الكرامة لا تقدر بثمن "لتعويض التقليصات الامريكية .