وفاة الأديب والكاتب الأردني خيري منصور

توفي في عمّان مساء الثلاثاء الصحفي والكاتب الأردني خيري منصور عن عمر يناهز 73 عاما.



ولد منصور في قرية دير الغصون الواقعة قرب طولكرم في فلسطين المحتلة عام 1945، وأكمل المرحلة الثانوية في الضفة الغربية ثم درس المرحلة الجامعية في القاهرة.



أبعدته السلطات الإسرائيلية من الضفة الغربية عام 1967 فغادر إلى الكويت ثم استقر في بغداد حيث عمل محرراً أدبياً في مجلة الأقلام العراقية.



وعاش منصور في عمّان حيث كان أحد كتاب الأعمدة اليومية في جريدة "الدستور" الأردنية.



ومنصور صحفي وأديب وشاعر، نشر عدداً من المجموعات الشعرية، منها: "غزلان الدم" (1981)، و"لا مراثي للنائم الجميل" (1983)، و"ظلال" (1978)، و"التيه وخنجر يسرق البلاد" (1987)، و"الكتابة بالقدمين" (1992).



ويعكس شعر خيري منصور انشغاله بمرور الزمن وتأثير ذلك على أحاسيسه الشخصية، كما يعكس على الصعيد الجماعي آلام التجربة الفلسطينية وكذلك الإيمان والأمل اللذين هيمنا على التعبير الشعري لدى الشعراء الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة.