طقس غائم جزئياً وحار نسبياً

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وخريفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وخريفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.