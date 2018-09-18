برشلونة يكتسح ضيفه آيندهوفن الهولندي

استهل فريق برشلونة مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه آيندهوفن الهولندي (4-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو".

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للبلوغرانا، في الدقيقة 31، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، وضع الكرة في المقص الأيمن.

وضاعف الفرنسي عثمان ديمبيلي النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 74، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

وعزز البرغوث الأرجنتيني تقدم العملاق الكاتالوني بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 77، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا، في الزاوية اليسرى.

وعاد ميسي بعد عشر دقائق، ووقع على الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك" والرابع للبرسا، بتسديدة في الزاوية اليسرى أيضا، بعد تمريرة على طبق من ذهب، من زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.