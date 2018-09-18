بدء إعادة إعمار مخيم اليرموك على نفقة السلطة الفلسطينية

قال السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، ان عملية إزالة الانقاض وإعادة الاعمار في مخيم اليرموك قرب دمشق، قد بدأت اليوم في المخيم بتوجيهات من رئيس السلطة محمود عباس، وان عملية اعادة الاعمار ستنفذ على نفقة السلطة الفلسطينية.

واوضح السفير عطا خيري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الرئيس عباس أوعز بتمويل عملية إعادة الاعمار في المخيم على نفقة السلطة الوطنية الفلسطينية، لتمكين اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عن المخيم بسبب الحرب الى مناطق اخرى من العودة الى منازلهم، مبينا ان مخيم اليرموك هو الاكبر بين المخيمات الفلسطينية في سوريا من حيث المساحة وعدد السكان، حيث كان يقطنه قبل اندلاع النزاع في سوريا اكثر من ربع مليون لاجيء فلسطيني.

وفيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية الاخرى في سوريا ، قال خيري بان عملية تجري حاليا لحصر الاضرار التي لحقت بها من أجل البدء باعادة إعمارها هي الاخرى، وتهيئة الظروف أمام اللاجئين الذين غادروها للعودة الى أماكن سكناهم فيها.

واكد خيري "حرص القيادة الفلسطينية والرئيس عباس شخصيا على تذليل جميع العقبات، وتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين الى مخيماتهم في سوريا الشقيقة".