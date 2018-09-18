مصر ترد على "إسرائيل" بخصوص أشرف مروان

ردت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الحكومية، على اتهام إسرائيل لأشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والمستشار الخاص للرئيس الراحل أنور السادات بالتجسس لصالحها.

وكتبت الهيئة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كعادته غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه بتويتر بمناسبة (عيد الغفران) وذكرى مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، معترفا بفشل الاستخبارات الإسرائيلية في توقع قيام المصريين بحرب أكتوبر، كما اعترف بتكبد إسرائيل خسائر فادحة نتيجة الحرب".

وأكدت الهيئة أن "هذه التغريدات تكشف بما لا يدع مجالا للشك الادعاءات المشككة في وطنية بعض الرموز المصرية أبرزهم الراحل أشرف مروان، والذي يعد آخر شهداء حرب أكتوبر الذي حاول الموساد الإسرائيلي التشكيك في ولائه لوطنه من خلال فيلم الملاك، الذي يعرض الآن، كما أنها اعترافا ضمنيا بقوة ونجاح خطة الخداع الاستراتيجي بقيادة أنور السادات".

ورغم مرور أكثر من 10 أعوام على وفاته، فإن مروان سكرتير الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وزوج منى عبد الناصر، في دائرة اهتمام إسرائيل حيث كان سببا في انتصار مصر عليها في حرب أكتوبر، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.