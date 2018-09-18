داخلية غزة تعلن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء، وسيكون للأسماء المتأخرة من الكشف السابق وحافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد.

ودعت الوزارة المسافرين المسجلة أسماؤهم في الحافلات السابقة عليهم التواجد الساعة السادسة صباحًا في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس، وضرورة اصطحاب أمتعتهم للسفر معهم.

وشددت على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مشيرةً إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة من الآباء أو وكلائهم الخاص بسفر الأبناء المرفقين مع أمهاتهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

لمطالعة الكشف اضغط هنا