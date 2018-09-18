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مبعوثة جديدة من الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:14 - 18 سبتمبر 2018
سوزانا تيرستال سوزانا تيرستال
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عين الاتحاد الأوروبي، سفيرة هولندا السابقة في إيران، سوزانا تيرستال كمبعوث جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد في بيان له، إن المهمات الأساسية للمبعوثة الجديدة المساهمة في الخطوات التي من الممكن أن تؤدي لتسوية نهائية قائمة على حل الدولتين.

كما ستعمل على التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بالعملية السياسية والأطراف المشاركة في العملية، والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة لتقوية عملية السلام.

وشغلت تيرستال منصب سفيرة هولندا في إيران وأنغولا، وانضمت لوزارة الخارجية الهولندية عام 1994، وشغلت عدة مناصب في الخارجية الهولندية، ونائبا للممثل الدائم لبلادها في الأمم المتحدة بجنيف.

وستباشر تيرستال مهامها، وفقا للبيان، فورا، وستواصل تلك المهام حتى 29 شباط/ فبراير 2020.

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