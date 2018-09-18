إصابات برصاص الاحتلال قرب معبر بيت حانون شمال القطاع

أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرب معبر بيت حانون (ايرز) شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المتظاهرين قرب معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان.

وأوضح أن المتظاهرين أشعلوا الإطارات قرب السياج الأمني الزائل شمال القطاع، مؤكداً توافد الآلاف من المتظاهرين السلميين للمشاركة في فعالية "معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار".

يُشار إلى أن اللجنة العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار عن قطاع غزة دعت جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في المظاهرة الاحتجاجية على قرارات الإدارة الأمريكية تجاه اللاجئين والقدس على معبر ايرز شمال القطاع.