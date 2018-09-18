الأوقاف تدعو إلى شدِّ الرحال إلى المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الخاصة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، شابا مقدسيا من داخل المسجد الاقصى المبارك، فيما اعتدت على الصحفي رامي الخطيب وسط أجواء ما زالت متوترة في الاقصى بعد استئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد بعد صلاة الظهر.

وقالت مصادر إعلامية في القدس ان الاحتلال سلّم الناشط المقدسي فادي مطور، والصحفية ديالا جويحان، أوامر استدعاء للتحقيق معهما بمركز تحقيق وتوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة، صباح يوم غد، علما أنه احتجز بطاقتهما الشخصية داخل المسجد المبارك.

وفي سياق آخر، استنكر مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، اعتداءات قوات الاحتلال على موظفي المسجد وحراسه وعلى المصلين واعتقال عدد منهم وسط اقتحامات واسعة وصلوات تلمودية في المسجد المبارك.

وجاء في البيان: انه "في إطار نواياها الـمبيتة للمسجد الأقصى وحراسه وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، أظهرت الشرطة الـمدججة بسلاحها حجم الحقد الدفين تجاه التواجد الإسلامي في الـمسجد الأقصى الـمبارك، بعيد تغطيتها لاقتحامات مجموعات الـمتطرفين اليهود، والتي تخللها حشد عسكري غير مسبوق داخل الـمسجد الأقصى الـمبارك الذي حولته الى ما يشبه الثكنة العسكرية الـمدججة بكافة مسميات وحداتها العسكرية الخاصة، والتي جيّشت قواتها لضرب عدد من الـمصلين فقط نزولا عند رغبة مجموعات الـمتطرفين، لرغبتهم بالوقوف في الـمكان الذي تواجد فيه الـمصلون، حيث طالت هذه الاعتداءات الوحشية كل من تواجد في الـمكان من حراس وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك".

وطالب مجلس ودائرة الأوقاف، في بيانهما، الإفراج عن كافة الـمعتقلين الذين تم الاعتداء عليهم واعتقالهم من الـمسجد الأقصى الـمبارك.

وقال البيان: "على الشرطة أن تفهم أن هذا التواجد لقواتها الخاصة مرفوض ويمثل مصدر استفزاز لـمشاعر الـمسلمين وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع"، وان زيادة عدد الـمقتحمين من غلاة الـمتطرفين اليهود لساحات الـمسجد الأقصى الـمبارك بحجة الأعياد اليهودية غير مقبول وعلى هذه الاقتحامات ان تتوقف فورا.

وناشد مجلس ودائرة الأوقاف "أبناء شعبنا بضرورة شدّ الر