قرارات الحكومة خلال جلستها الأسبوعية

اتخذت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عدة قرارات خاصة بالشأن المحلي خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأشار بيان الحكومة إلى أن مجلس الوزراء أقر بالتوصيات الخاصة في لجنة مكافحة المخدرات، والتي تهدف إلى حماية المجتمع من تفشي آفة المخدرات الخطرة، وستساهم في منع انتشار هذه الظاهرة التي تتعارض أساساً مع ثقافة المجتمع ومع تماسك البنيان الاجتماعي والوطني لشعبنا، الذي يمتاز بقيمه الوطنية والنضالية العالية.

ودعا إلى توفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوحيد الأطر القانونية الناظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد المواد والمؤثرات العقلية غير المسموح التعامل بها، وتحديد المؤثرات العقلية التي يجوز التعامل بها لأغراض طبية، وإقرار نهج واضح لعملية معالجة متعاطي المخدرات.

وقرر المجلس اعتماد صورة "عصفور الشمس" الطير الوطني لدولة فلسطين، لوضعه كشعار لترويج المنتجات الفلسطينية المصدرة إلى دول العالم.

وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتنفيذ مشاريع دعم التعليم في مدينة القدس.