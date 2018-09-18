بلدية غزة تستعد لأمطار الشتاء

شرعت بلدية غزة بتجهيز وتهيئة برك تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان وبركة عسقولة بحي الزيتون وبركة الصداقة بحي التفاح بهدف زيادة قدرتها الاستيعابية والاستفادة من ترشيح مياه الأمطار استعدادا لفصل الشتاء القادم .

وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية م . رمزي أهل أن طواقم البلدية بدأت بتنظيف بركة الشيخ رضوان والقنوات المؤدية إليها من الرواسب والأوساخ والأتربة المتجمعة حتى تصل المياه إليها بصورة انسيابية ودون أي عوائق وسيتم أيضا خلال الأيام القادمة تجهيز بركتي عسقولة بحي الزيتون والصداقة بحي التفاح .

وأوضح أن الأعمال تشمل إزالة 10 سنتيمتر من تربة بركة الشيخ رضوان وحرث الأرضية بسمك 30 سنتيمتر ثم فرد طبقة رمل نظيف بسمك 10 سنتيمتر وذلك لزيادة كفاءة وقدرة البركة على استيعاب وترشيح أكبر كمية من مياه الأمطار .

وبين أن أعمال تنظيف مصارف مياه الأمطار التي بدأت بها البلدية الأسبوع الماضي تتواصل حالياً، حيث تم الانتهاء من تنظيف نحو 1000 مصرف ويجري حاليا استكمال تنظيف المصارف الأخرى لتهيئتها لفصل الشتاء .

وأضاف أن أعمال تنظيف مصارف مياه الأمطار ستستمر وتشمل كافة مناطق وشوارع المدينة لاسيما المنخفضة منها التي تزاد كمية المياه التي ترد إليها وهي أعمال استباقية قبل تساقط مياه الأمطار، كما سيتم متابعة المصارف وتنظيفها من أي أوساخ خلال فترة تساقط الأمطار .

وكانت بلدية غزة قد نفذت مشاريع لتطوير برك تجميع مياه الأمطار لرفع قدرته الاستيعابية، حيث تم تطوير بركة عسقولة ورفع قدرتها الاستيعابية من 25 ألف متر مكعب إلى 85 ألف متر مكعب وكذلك تم تطوير حديقة الصداقة ورفع قدرته الاستيعابية إلى 50 ألف كوب .

كما تم رفع قدرة مضخات المياه في بركة الشيخ رضوان من 800 كوب في الساعة إلى 5 ألاف كوب في الساعة بهدف تفريغها بسرعة أكبر في أوقات الطوارئ والمنخفضات الجوية الشديدة .