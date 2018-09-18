زفت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة للمعتمرين.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أنه بإمكان المعتمرين والزائرين من خارج البلاد زيارة أي مدينة في المملكة، خلال فترة تأشيرة العمرة، البالغة 30 يوما.

وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، عبد العزيز وزان، أن برامج العمرة ستشهد هذا العام نقلة نوعية في تمكين المعتمرين القادمين من خارج المملكة من زيارة أي مدينة، خلال فترة تأشيرة العمرة البالغة 30 يوما، مخصص منها 15 يوما لزيارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى ما يمكن أن يحصل عليه القادم للعمرة أو الزيارة من وقت أطول، في حال تقدمت شركات العمرة بطلب وقت إضافي.

وأكد وزان أن تأشيرات العمرة يتم إصدارها بشكل كبير، متوقعا أن يتجاوز عدد المعتمرين هذا العام 8 ملايين و500 ألف معتمر حتى نهاية شهر شوال القادم.

كما كشف أن عدد المعتمرين، العام الماضي، تجاوز 7 ملايين معتمر.