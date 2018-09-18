مشعل: على حماس والفصائل ايجاد حلول ابداعية للتحديات

أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحديات تواجه القضية الفلسطينية، مأمول من قيادة حركة حماس والفصائل في الداخل والخارج البحث عن حلول إبداعية ودقيقة وشجاعة لها.

وأوضح مشعل في كلمةٍ له في المؤتمر العلمي الأول:"حماس في عامها الثلاثين–الواقع والمأمول"، أن مسؤولية قيادة حماس وقيادات الفصائل والقيادات في الداخل الخارج، إبداع حلول للتحديات، داعياً لضرورة صناعة نقلة كبرى في مشروع المقاومة والمواجهة مع الاحتلال على طريق التحرير، ونقلة في مشروع المقاومة تختصر الطريق وتقرب الهدف.

وقال مشعل:"مسؤولية القيادات اليوم أن توجد مخرجًا إبداعيًا للانقسام، ونريد أن نتجاوزه، وأن نصر على إنهائه، وحاولنا، والموضوع شبه مقلق، ولابد أن ننجح في إنهاء الانقسام وبناء وحدتنا الوطنية، وأن نعيد تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، ونعيد بناءه.

كما دعا، إلى إدارة استراتيجية دقيقة وفاعلة لأربعة ملفات، معركة القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية ، معركة العودة للاجئين والنازحين، معركة مواجهة الاستيطان وسرقة الأرض، معركة تحرير الأسرى، نريد إدارة استراتيجية تحقق النصر الحاسم في كل هذه الملفات.

كما أشار إلى مسؤولية القيادات اليوم وهو أن توجد مخرجًا إبداعيًا للانقسام، مستندة إلى ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية، الانقسام مزمن ومشؤوم، نريد أن نتجاوز ذلك ونُصر على إنهائه.

وبين أن هناك تحدي مرتبط بتجديد الفكر السياسي الفلسطيني ليواكب تطورات الصراع ومستجداته، يحافظ على الأصول والثوابت ويشق الطريق إلى الأمام.

أما التحدي السادس فأوضح مشعل أنه الجرأة في التغيير والتجديد داخل الفصائل والقوى الفلسطينية، وتجديد دور شبابها، وتعزيز روح الديمقراطية الحقيقية داخلها، تخلصاً من خطر الشيخوخة.

وأضاف مشعل: التحدي السابع مرتبط بمضاعفة جهودنا من أجل استعادة قضيتنا وأولويتها عند الأمة، أما التحدي الثامن مرتبط بإحداث اختراقات مؤثرة على المستوى الدولي وملاحقات أوسع لجرائم الاحتلال في العالم مع توسيع سياسة المقاطعة.